Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный герб Украины определил лучший эскиз герба.

Правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

В Музее Революции достоинства связывают обыски со строительством Мемориала Героев Небесной сотни. Об этом на брифинге сказал директор музея Игорь Пошивайло.

В Офисе президента заявили, что сегодняшние обыски в Музее Революции достоинства должны завершиться четким юридическим заключением.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020.

После 16 декабря директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник будет оставаться на своей должности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовстречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза, аккредитованными в Украине, посвященной вопросам выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями Конституционного суда, функционированию Национального антикоррупционного бюро и проведению эффективной судебной реформы.

На внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удалось согласовать новые технические детали разблокирования российской стороной работы КПВВ «Золотое» и «Счастье».

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины удивлено «демаршем» руководства Государственного концерна «Укроборонпром» и попыткой позиционироваться, как эксклюзивный «политический игрок», имеющий исключительное право определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития сверхважной стратегической отрасли государства и давать оценку органам государственной власти.

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины.

На сегодняшний день остается неизвестной судьба 69 украинских военных, пропавших на Донбассе с начала боевых действий.

Правоохранители провели санкционированные обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в регионе.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19.

В Украине не подтвердили COVID-19 у футболистов сборной, отправленных на карантин в Швейцарии.