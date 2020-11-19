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Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении двух экстремистов, задержанных при попытке поджога исламской мечети в канун Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Напомним, в июне этого года оперативники спецслужбы помешали попытке поджога в Одессе культового исламского сооружения и задержали участников одного из неформальных радикальных объединений.

Досудебное следствие установило, что злоумышленники действовали по заданию спецслужб страны-агрессора. Акцию планировали совершить с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, нарушения общественной безопасности, устрашения населения, разжигания расовой и межнациональной розни.

Сейчас действия задержанных квалифицированы по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд. В случае доказательства вины им грозит до 15 лет лишения свободы.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.
ForUm

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