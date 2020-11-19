Сегодня, 19 ноября, на внеочередном заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удалось согласовать новые технические детали разблокирования российской стороной работы КПВВ «Золотое» и «Счастье», сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

«Благодаря твердой позиции руководителя гуманитарного подгруппы народного депутата Украины Г. Третьякова и содействию координатора подгруппы Т. Фриша на переговорах удалось согласовать новые технические детали относительно разблокирования российской стороной работы КПВВ в «Золотой» и «Счастье». Работа продолжается», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, несмотря на предложение украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ, провести заседание политической и подгруппы по безопасности российская сторона отказались.

Очередное заседание ТКГ запланировано на 24-25 ноября.

Напомним, с 08:00 10 ноября возобновлена ​​работа всех КПВВ на линии разграничения, которые работают ежедневно с 8 до 16 часов, однако российская сторона блокирует их работу и возвращает граждан на контролируемую Украиной сторону линии разграничения.