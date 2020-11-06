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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым вводятся штрафы за неношение масок в общественных зданиях, сооружениях и общественном транспорте, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.  

За соответствующий проект закона №3891 проголосовали 262 народных депутатов.

Законом статью 443 Кодекса Украины об административных правонарушениях дополнили частью второй, предусмотрев административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок.

Согласно закону, «пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно - влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан».

Законом также внесены изменения в статьи 219, 221, 222, 236, 255 Кодекса в целях реализации полномочий исполнительных комитетов (исполнительных органов) сельских, поселковых, городских советов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью второй статьи 443 Кодекса, и реализации полномочий органов Национальной полиции, органов государственной санитарно-эпидемиологической службы по составлению протоколов и рассмотрению дел об административном правонарушении, предусмотренном частью второй статьи 443 Кодекса.

Напомним, 5 ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украине штраф за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты будут выписывать сразу на месте.
ForUm

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