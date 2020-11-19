По прибытии в Борисполь 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещении аэропорта. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

«После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса», - говорится в сообщении.

Напомним, матч Лиги наций Швейцария - Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов у трех игроков украинской команды. При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-х игроков каждой команды, учитывая вратаря.