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В Украине по состоянию на утро 19 ноября зафиксировано 13 357 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Госпитализировали за минувшие сутки 1531 человек, летальных случаев - 257; 7400 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине заболели 583510 человек; выздоровели 266479; 10369 пациентов – умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1348), Днепропетровской (1128), Киевской (786), Запорожской (748) и Черкасской (726) областях.
ForUm

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