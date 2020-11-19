Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины удивлено «демаршем» руководства Государственного концерна «Укроборонпром» и попыткой позиционироваться, как эксклюзивный «политический игрок», имеющий исключительное право определять приоритеты, методы и пути реформирования и развития сверхважной стратегической отрасли государства и давать оценку органам государственной власти.

Об этом говорится в распространенном пресс-службой заявлении ведомства.

«Задача реформирования и создания действенной, эффективной модели функционирования оборонно-промышленного комплекса Украины в условиях войны с российским агрессором - вопрос чрезвычайной государственной важности и не может быть предметом для экспериментальных упражнений специалистов по «общему реформированию», для которых не имеет значения, что именно «реформировать», - заявили в Министерстве.

Публичное вмешательство в не подлежащую компетенции субъекта хозяйствования сферу - государственную военно-промышленную политику, не может расцениваться иначе как попытка сорвать реализацию задач, определенных президентом Украины и закрепленных действующим законодательством.

«Не считая целесообразным вдаваться в детали и комментировать размещенное 18 ноября 2020 на сайте ГК «Укроборонпром» заявление, стоит обратить внимание на некомпетентность и неосведомленность авторов текста по конкретной деятельности, осуществляемой руководством Министерства - кстати, совместно с представителями концерна и других государственных органов и общественных организаций. Возможно, им неизвестно о продолжающейся в течение последних нескольких месяцев совместной работе представителей Минстратегпрома, комитетов Верховной Рады Украины и концерна, направленной на совершенствование существующей законодательной базы, разработку новых нормативно-правовых актов, необходимых для реформирования оборонно-промышленного комплекса», - заявили в министерстве.

Напомним, 18 ноября «ГК «Укроборонпром» опубликовал открытое обращение госконцерна к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе профильного комитета Верховной Рады, в котором выразил обеспокоенность свертыванием реформы оборонно-промышленного комплекса страны и вмешательством в свою хозяйственную деятельность со стороны Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.