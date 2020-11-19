Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

«Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений», - считают в ОП.

Напомним, согласно закону, граждане, находящиеся в помещениях или общественном транспорте без масок, или с неправильно надетой маской, наказываются штрафом от 170 до 255 грн.