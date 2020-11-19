также в разделеОбщество
Мошенники пытались выманить у иностранцев $500 тысяч, хвастаясь связями в ОГП 7
Пожары на Луганщине: устанавливается вина чиновников ГосЧС 9
В Украине не подтвердили COVID-19 у футболистов сборной, отправленных на карантин в Швейцарии 18
В Музее Революции достоинства – обыск 18
Украинская делегация в ТКГ выступила с предложениями к россиянам 32
СБУ: Мечеть в Одессе пытались поджечь по заданию РФ 18
Романа Виктюка похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище 23
18 ноября. Картина дня 19
В Украине ввели «приоритетные часы» для пожилых людей в магазинах 54
Верховный Суд обязал застройщика выплатить компенсацию за задержку строительства 21
Полиция разыскивает подозреваемых в организации убийства херсонского бизнесмена 14
COVAX бесплатно даст Украине вакцину от COVID-19 для 20% населения 184
Чиновнику единственной в Украине колонии для бывших правоохранителей сообщили о подозрении 24
Задержана банда воров, которые работали на территории всей Украины 26
Минцифры инициирует реформу Госспецсвязи 12
Укрзализныця покупала запчасти в РФ, которые завозили через ОРДЛО 15
«Укроборонпром» заявил о вмешательстве Минстратегпрома в деятельность госконцерна 17
На строительстве «Бориспольского экспресса» присвоили 9 миллионов 26

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)» № 1000-IX, который Верховная Рада приняла 6 ноября 2020. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Закон имеет целью предотвращение распространения коронавирусной болезни среди граждан Украины.

«Документ будет способствовать повышению социальной ответственности граждан и защите их здоровья и жизни, а также уменьшению количества случаев заражения коронавирусной болезнью, поможет предотвратить неконтролируемый рост числа больных COVID-19 и перегрузку медицинских учреждений», - считают в ОП.

Напомним, согласно закону, граждане, находящиеся в помещениях или общественном транспорте без масок, или с неправильно надетой маской, наказываются штрафом от 170 до 255 грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги