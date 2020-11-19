На сегодняшний день остается неизвестной судьба 69 украинских военных, пропавших на Донбассе с начала боевых действий.

Об этом говорится в ответе кадрового центра ВСУ Министерства обороны на запрос Радио Свобода.

«По данным персонального учета потерь личного состава Вооруженных сил Украины, который ведется в Кадровом центре Вооруженных сил Украины, с начала проведения антитеррористической операции число пропавших без вести военнослужащих ВСУ составляло 526 человек, из этого количества найдено (живыми и мертвыми) 457 человек. По состоянию на 17.11 .2020 г. остаются еще не найденными 69 человек», - отмечается в ответе.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, с апреля 2014-му до 31 июля 2020 в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.