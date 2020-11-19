Сегодняшние обыски в Музее Революции достоинства должны завершиться четким юридическим заключением. Об этом говорится в заявлении Офиса президента.

«Сегодня правоохранители провели обыски в помещении Музея Революции достоинства. Будем откровенны: такая новость уже начиная с заголовка не может не вызывать разных, очень полярных эмоций. В частности, крайне деструктивных. Но хотим подчеркнуть несколько важных вещей для всех нас - и для тех, кто сегодня возмутился, и для тех, кто насмехался, и для тех, кто просто хочет разобраться, что произошло», – говорится в сообщении.

«Первое. Не может не вызывать беспокойство тот факт, что следственные действия прошли четко накануне годовщины начала Майдана. Понятно, что этот незаурядный день всегда вызывает эмоции, всегда переживается остро. Для миллионов украинцев до сих пор живы те ощущения, которые были во время Майдана. Поэтому любая неосторожность сейчас может восприниматься как вызов ценностям Майдана или как сознательная игра на общественных противоречиях. Неужели было обязательно именно сейчас проводить эти обыски, даже если следствие считает их нужными? Понятно, что это точно не способствует общественному согласию в государстве», – отметил в ОП.

У президента также подчеркнули, что правоохранители должны учитывать и такие вещи, когда нет срочной необходимости для следственных действий.

«Второе. По своему содержанию вопросы о сегодняшних событиях в Музее сводятся к конкретным и четким документальным вещам. Согласно сообщениям правоохранителей, речь идет о подозрении в отношении должностных лиц Музея в хищении средств», – отмечается в сообщении.

При этом в ОП отметили, что если деньги действительно растрачены, если действительно было злоупотребление служебным положением, «то это легко доказать». «А значит, все все увидят. В этом должен быть четкий правовой путь, потому что любое цивилизованное общество заинтересовано в корректном выполнении законов для предотвращения правонарушений в государстве», – заявили в ведомстве.

«Еще раз подчеркнем ключевое: эмоций в эти дни каждый год и так очень много, поэтому не стоит искусственно добавлять новых. Особенно не стоит это делать путем хорошо известных политических спекуляций. Мы все заинтересованы в истине и согласии. Этим, собственно, и должны завершиться сегодняшние события вокруг Музея Революции достоинства - четким юридическим заключением», – сказано в сообщении.

Напомним, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.

В Музее Революции достоинства связывают обыски со строительством Мемориала Героев Небесной сотни.