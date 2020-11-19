В Музее Революции достоинства связывают обыски со строительством Мемориала Героев Небесной сотни. Об этом на брифинге сказал директор музея Игорь Пошивайло, передает Укринформ.

«Искали на основании постановления, которое вынес районный суд, искали документы, связанные с сооружением Мемориала Героев Небесной сотни. Ничего нам не объяснили, ибо неудивительно, что любые документы, связанные со строительством Мемориала - это проектно-сметная документация, а в частности и финансовая составляющая, которая перечислена генподрядчику в соответствии с тендерной процедурой, согласно утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации, это находится у него. И поэтому музей не получал ни устного, ни письменного запроса на предоставление такой информации. И удивительно, что это происходит», - рассказал Пошивайло.

Он добавил, что по результатам обыска у него дома был изъят частный жесткий диск, на котором он сохраняет историю создания музея, начиная от общественной инициативы.

«Это очень странно, потому что это с одной стороны не является законным, поскольку в постановлении написано об изъятии документации, связанной с финансовой деятельностью, а электронные носители не являются документацией», - подчеркнул Пошивайло.

Он добавил, что когда к нему пришли с обыском, он хотел вызвать юриста.

«Говорю, ну сейчас же, ребята, не 30-е годы. Они говорят: «30-е, 30-е ..», ну так, полушутя», - сказал Пошивайло.

Директор музея пока не может объяснить, что происходит. По его словам, понятно, что открыто какое-то уголовное производство, но в музее о нем ничего не знают.

«Мы не являемся субъектом прямой финансовой деятельности, в частности, расходы средств, которые выделены на Мемориал, поскольку это подрядчик оперирует», - сказв Пошивайло.

Он напомнил, что на участок, где планировалось создать Мемориал Героев Небесной сотни, были наложены и сняты ряд арестов, Генпрокуратура определяла определенные сроки завершения следственных экспериментов, после которых уже можно было приступать к строительству Мемориала. Правительство определило в графике работ, Мемориал должен быть построен в феврале в 2019 году, были проведены открытые торги и определен победитель и в 2018 году заплатили ему аванс. Впрочем, в феврале на участок снова был наложен арест, сроки строительства откладывались.

«Участок до сих пор остается арестованным, Мемориал не построен. Очевидно, это вопрос следственных органов, почему не строится Мемориал и куда делись средства», - сказал Пошивайло.

Сейчас в музее проходит форум «Революции эпохи постмодерна: Майдан в контексте мировых протестных движений».

«Вся программа была построена с тем, чтобы мы сегодня могли утверждать и событие, происходившее 7 лет назад, и те ценности вне политики, ценности, которые украинский народ вынес на повестку дня: достоинство, свобода, реформы, право, демократия ... Это событие утреннее, неожиданное, конечно перебило не только технически, но и эмоционально, ибо настрой на работу, когда получаешь таких гостей, он совсем другой. Но все равно будем преодолевать все трудности», - сказал Пошивайло.

Как сообщал ForUm, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.

Следователи подозревают чиновников мемориального комплекса в хищении средств, выделенных на реконструкцию объекта.