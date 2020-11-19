Правоохранители подозревают руководство Музея Революции Достоинства и частное предприятие в злоупотреблении служебным положением при использовании бюджетных средств в размере 100 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде.

Максимец отметила, что обыски 19 ноября проводятся на основании постановления Голосеевского районного суда Киева в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 364 УК Украины относительно возможных злоупотреблений при расчетах с подрядными организациями, которые должны были провести работы по строительству Музея Революции Достоинства.

По ее словам, никакого отношения к историческим событиям Евромайдана обыски не имеют, правоохранители проверяют законность использования бюджетных средств.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в декабре 2018 года между Национальным Мемориальным комплексом Героев Небесной Сотни - Музеем Революции Достоинства и частным предприятием был заключен договор генподряда на выполнение строительных работ и перечислен на его счет авансовый платеж в размере около 111,6 миллиона гривен, что составляло 80% суммы договора генподряда.

Срок выполнения работ был определен с декабря 2018 по август 2019 года. В то же время в указанный период генподрядчик не провел никаких работ, даже подготовительных.

Остаток средств по объекту на казначейском счете подрядчика по состоянию на март 2020 года составил 9,8 млн грн.

«С целью фиксации обстоятельств возможного совершения уголовного преступления и получения других вещественных доказательств, имеющих существенное значение для следствия, проводятся одновременно обыски по месту регистрации музея и представителей подрядных организаций и проживания их руководителей».

Как сообщал ForUm, 19 ноября правоохранители пришли с обыском в Музей Революции достоинства.