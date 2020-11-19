Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный герб Украины определил лучший эскиз герба.



Об этом заявили участники брифинга в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНИАН.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко напомнил, что в августе Верховная Рада приняла решение о необходимости проведения конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины.

В связи с этим Кабинет министров решил создать Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса и определить членов жюри в составе 10 человек (девять из них имели право голоса). Сопредседателями оргкомитета были назначены Ткаченко и министр юстиции Дениса Малюська.

Ткаченко отметил, что жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112, были проведены несколько туров голосования для определения победителя.

«Я рад, что сегодня оргкомитет принял решение - первое положительное решение, потому что было два конкурса, которые ничем не завершились, и был избран победитель», - отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что победила работа автора Алексея Кохана. Минкульт заключит с ним соглашение.

В то же время оргкомитет решил одну работу не номинировать на второе место - на вторую премию, но определил работу, которая заняла третье место.

В свою очередь Малюська отметил, что Минюст подготовит техническое описание Большого герба и юридические нюансы его использования.

«И передадим наши наработки от имени Кабинета министров Украины в Верховную Раду Украины. Далее депутаты проработают и зарегистрируют соответствующий законопроект. Я напомню: порядок использования и описание государственных символов, в том числе Большого герба, будет оформлен законом», - подчеркнул Малюська.

В свою очередь председатель жюри, председатель Украинского геральдического общества Андрей Гречило отметил, что в целом во второй тур конкурса было допущено 11 работ.

Он сказал, что работа-победительница Кохана выполнена в авторском стиле и не имеет никаких заимствований или чуждых элементов. Эта работа отражает идею соборности и единства Украины.

Так, с левой стороны на эскизе изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину или Приднепровье), с правой стороны - фигура Льва (как символ Западноукраинской народной республики в 1918 году). Посередине между ними - изображение современного малого герба на синем щите. Также в верхней части эскиза находится хоругвь, а на ней изображен казак с мушкетом (олицетворяет южную и юго-восточную Украину).

«Если просматривать целый герб - он рассказывает, пожалуй, об истории становления Украинского государства», - сказал Гречило.

Как известно, в феврале 1992 года Верховная Рада постановлением утвердила Государственный герб независимой Украины, который имеет статус малого герба - золотой Трезубец на синем щите.

Проводилось несколько конкурсов относительно большого герба, но они были безрезультатными.

Согласно Конституции, «большой Государственный герб Украины устанавливается с учетом малого Государственного герба Украины и герба Войска Запорожского законом, принимаемым не менее двумя третями от конституционного состава Верховной Рады Украины. Главным элементом большого Государственного герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины)».