Правоохранители провели санкционированные обыски в Главном управлении и других структурных подразделениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области в рамках дела о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия во время масштабных пожаров в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Также отрабатывается информация о возможном системном хищении топлива должностными лицами ГосЧС. Для этого использовались специальные приборы, которые увеличивают километраж и моточасы на транспортных средствах. В результате таких действий не был сформирован надлежащий резерв горюче-смазочных материалов, а поэтому техника для тушения пожаров не смогла вовремя выехать к местам возгораний, что в свою очередь не позволило их оперативно локализовать. По той же причине дополнительные силы, прибывшие на помощь в Луганскую область из других регионов, не смогли вовремя приступить к тушению пожаров.

Во время обысков изъяли приборы, документацию по учету и использованию горюче-смазочных материалов и транспортных средств, а также по организации мероприятий по ликвидации пожаров. Также в рамках уголовного производства проводятся допросы должностных лиц и назначен ряд судебных экспертиз.

Кроме того, следствие изучает обстоятельства организации и деятельности Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также координации действий сил, привлеченных к тушению пожаров.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов. 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

30 сентября возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств.

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

От пожаров пострадало около 20 тыс. га территории.