После 16 декабря директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник будет оставаться на своей должности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовстречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и Европейского Союза, аккредитованными в Украине, посвященной вопросам выхода из кризиса, который вызвал своими последними решениями Конституционного суда, функционированию Национального антикоррупционного бюро и проведению эффективной судебной реформы, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что категорически не воспринимает последние решения Конституционного суда. «Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного суда об отмене части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически «обнулило» всю систему борьбы с коррупцией», - заявил Зеленский.

Он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и восстановить работу системы электронного декларирования.

Глава государства напомнил, что недавно по этому вопросу имел подробную беседу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который предложил экспертизу комиссии в этой сложной ситуации.

Кроме того, Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - восстановление к концу года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций в НАПК и решениевопроса Конституционного суда.

Отдельно президент подчеркнул, что перед украинской властью стоит более стратегическая задача - реформа судебной системы. «Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы», - сказал глава государства.

Он рассказал, что была возобновлена ​​работа Комиссии по вопросам правовой реформы при Офисе президента, работа которой направлена, в частности, на реформирование судебной власти в Украине. Также сейчас проходят консультации с международными партнерами по соответствующим законодательным инициативам.

Послы G7 отметили, что поддерживают усилия президента для реализации судебной реформы, которая является ключевым фактором для перехода Украины на новый уровень евроинтеграции. Также дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение Конституционного суда Украины.

Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ.

Отдельно участники обсудили угрозы, стоящие перед Национальным антикоррупционным бюро Украины из-за решения Конституционного суда.

Президент подчеркнул, что признание неконституционными отдельных положений Закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» пока не создает никаких угроз, которые могут повлиять на легитимность и независимость как НАБУ, так и его действующего директора.

«Решение Конституционного суда не отменяет факт создания и функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус НАБУ как правоохранительного органа. Мы гарантируем, что после 16 декабря директор НАБУ будет оставаться на должности», - заявил президент.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что полностью согласен с позицией главы государства и Офиса президента Украины об отсутствии факторов, которые критически влияют на работу органа. И что решение КСУ сейчас не влияет на способность НАБУ выполнять обязанности независимо и эффективно. В то же время НАБУ совместно с властями будет обрабатывать ряд потенциальных угроз, которые могут создать юридические коллизии из-за решения КСУ в будущем.

Послы G7 отметили, что такие системные встречи с главой государства и руководителем Офиса президента по актуальным вопросам являются основой для эффективного сотрудничества.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.