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Бывших народных депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск

Профильный комитет рекомендует парламенту принять сразу в первом чтении и в целом как закон президентский законопроект об импичменте.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян. Об этом заявил адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин.

На своем заседании Кабинет Министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам.

В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. 

Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации. 

В СБУ опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб сотрудник службы. 

По данным СМИ, во время операции по Цемаху «погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен».

Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оборота оружия в Украине.

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в пятницу не прибыл в Государственное бюро расследований для допроса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию законопроекты, инициированные президентом Владимиром Зеленским, которые касаются внесения изменений в Конституцию Украины.

Новая команда «Укроборонпрома» инициировала серию внутренних расследований по поводу последних событий в концерне.

Правоохранители сняли с розыска Рената Кузьмина, бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, а теперь нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь». 
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