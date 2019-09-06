Новая команда «Укроборонпрома» инициировала серию внутренних расследований по поводу последних событий в концерне.

Как сообщается на сайте концерна, 3 сентября журналисты «Бигус.инфо» обнародовали информацию о подписании экс-генеральным директором приказа об изменении устава госкомпании «Укрспецэкспорт».

Согласно обнародованной информации, изменения в устав существенно ограничивают полномочия Концерна по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

«У нас была информация об этих изменениях еще до моего назначения. Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортерах под полным контролем концерна. Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства. По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий, мы будем обращаться в правоохранительные органы», - прокомментировал ситуацию гендиректор концерна Айварас Абромавичус.

Кроме того, Абромавичус инициировал служебное расследование обстоятельств появления в прессе документов, касающихся внешнеэкономического контракта ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт», которые предположительно могут содержать информацию с ограниченным доступом и коммерческую тайну. Для этого создана специальная комиссия из числа работников Департамента безопасности, Департамента юридической поддержки и правовой экспертизы.

«Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена ​​в негативном свете. Подобные информационные диверсии приводят к дискредитации концерна и его участников, а это напрямую влияет на репутацию наших спецэкспортеров, которые и так работают в условиях безумной конкуренции, в первую очередь, с компаниями страны-агрессора», - считает Абромавичус.