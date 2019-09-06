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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 5 сентября  подписал приказ о назначении Виталия Касько первым заместителем генерального прокурора, сообщает пресс-служба ГПУ.

Каско окончил Львовский государственный университет Ивана Франко в 1998 году. В том же году начал работу в органах прокуратуры, а именно во Львовской транспортной прокуратуре.

С 1999 по 2002 годы работал на должностях от старшего следователя до начальника следственного отдела в прокуратуре Львовской области. С 2002 по 2005 годы - старший прокурор Генеральной прокуратуры Украины. В 2005-2007 годах занимался юридической практикой. Вернулся в Генеральную прокуратуру в 2007 году на должность начальника международно-правового управления, где проработал до 2010 года. С 2010 по 2014 годы занимался адвокатской деятельностью.

В 2014 году назначен заместителем генерального прокурора Украины. Уволился в 2016 году и продолжил осуществлять адвокатскую деятельность.

Государственный советник юстиции 3 класса.
ForUm

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