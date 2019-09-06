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В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Предполагаемое начало обмена – 7 сентября.

По его сведениям, первоначально Москва и Киев договорились об обмене по формуле «35 на 35», но к 7 сентября в нее могут внести изменения, переговоры будут продолжаться вплоть до этой даты.

Под вопросом остается выдача Украине Станислава Клыха и Николая Карпюка, осужденных в России на длительные сроки по обвинению в участии в боевых действиях в Чечне, сказал источник.  

Также под вопросом выдача двух сотрудников Службы безопасности Украины, которых задержали после «керченского инцидента» и обвиняют в руководстве действиями трех украинских кораблей, добавил собеседник агентства.

По его словам, Киев собирался выдать обвиняемого в госизмене главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, свидетеля по делу крушения рейса MH17 Владимира Цемаха, а также бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, осужденных за госизмену и дезертирство. Вышинский ранее говорил, что не согласен на обмен и хочет добиться оправдания в украинском суде.

Напомним, в середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена «35 на 35».

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».  

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к финализации, и этот обмен станет «масштабным».
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