Правоохранители сняли с розыска Рената Кузьмина, бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, а теперь нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь». Об этом сообщает Bihus.Info.
Отмечается, что 29 августа Кузьмин пришел на первое заседание Верховной Рады. Журналисты в тот же день проверили базу розыска МВД, увидели в ней Кузьмина и сообщили правоохранителям, что он находится в сессионном зале. И по состоянию на 3 сентября фамилия Кузьмина еще значилось в базе розыска.
5 сентября журналисты выпустили блог об уголовных делах и розыске Кузьмина. В этот же день Кузьмина убрали из базы розыска МВД.
В июне 2014-го года прокуратура и полиция объявила Кузьмина в розыск. Ему инкриминировали превышение полномочий. В сентябре 2015-го года Генеральная прокуратура открыла еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин.
Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории Комплекса отдыха «Пуща-Водица».
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