также в разделеОбщество
Стало известно, кто проведет аудит «Укроборонпрома» 13
Кабмин внесет морские порты в новый список стратегических предприятий 10
Глава «Укроборонпрома» поручил расследовать действия предшественника 19
5 сентября. Картина дня 21
Горсовет потребует запретить «ХарьковПрайд» 25
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара 35
ZIK ожидает внеплановая проверка 33
Глава МИД Нидерландов: Освобождение Цемаха вызывает много вопросов 40
На Луганщине полицейские задержали боевика 39
В антикорупционный суд направлен первый обвинительный акт 35
Кабмин уволил Парцхаладзе 35
Ремонт и обустройство ВАКС обошлись в 12 миллионов 30
Нидерландские следователи отреагировали на освобождение Цемаха 233
Безсмертный предупредил об угрозах российских анонсов обменов 75
Коляда: Объединение МинВОТ и Минветеранов займет около двух месяцев 17
В НБУ заявили о психологическом и физическом давлении на Гонтареву 52
СБУ поймала лесника, закрывавшего глаза на незаконную вырубку 27
Ущерб в 40 миллионов: Полиция назвала причину обысков в «Укрэнерго» 51

Правоохранители сняли с розыска Рената Кузьмина, бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, а теперь нардепа от «Оппозиционной платформы - За жизнь». Об этом сообщает Bihus.Info.

Отмечается, что 29 августа Кузьмин пришел на первое заседание Верховной Рады. Журналисты в тот же день проверили базу розыска МВД, увидели в ней Кузьмина и сообщили правоохранителям, что он находится в сессионном зале. И по состоянию на 3 сентября фамилия Кузьмина еще значилось в базе розыска.

5 сентября журналисты выпустили блог об уголовных делах и розыске Кузьмина. В этот же день Кузьмина убрали из базы розыска МВД.

В июне 2014-го года прокуратура и полиция объявила Кузьмина в розыск. Ему инкриминировали превышение полномочий. В сентябре 2015-го года Генеральная прокуратура открыла еще одно уголовное производство, где фигурирует Кузьмин.

Его подозревают в незаконном завладении госимуществом - домом на 1000 квадратных метров и гектаром земли на территории Комплекса отдыха «Пуща-Водица».  
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
7213 грн.
34
Теги