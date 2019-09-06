Прокурором Киевской области сообщено о подозрении депутату Киевского городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что указанный депутат Киевского городского совета VIII созыва при трудоустройстве на работу в государственные органы власти использовал заведомо поддельные документы о получении им высшего образования в одном из высших учебных заведений.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, 11 мая 2017 журналисты программы «Схемы» сообщили, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра Львовского национального университета имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Следственный отдел главного управления Национальной полиции в Киеве начал уголовное производство по ч. 4 статьи 358 (подделка документов).

31 августа 2017 прокуратура объявила Бондаренко подозрение по факту использования заведомо поддельного документа. В тот же день он был уволен.

Однако 28 декабря 2017 Шевченковский райсуд Киева освободил Бондаренко от уголовной ответственности за использование поддельного диплома об образовании.

Сейчас Бондаренко работает в КГГА на должности советника столичного мэра.