В СБУ опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб сотрудник службы. Об этом BBC News Украина заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Ни один сотрудник СБУ не погиб», - ответила она на вопрос о комментарии по поводу распространенной в СМИ информации о потерях Службы безопасности в спецоперации по Цемаху.

Кроме того, издание Obozrevatel со ссылкой на собственные источники пишет о том, что во время операции по Цемаху «погиб один разведчик 74-го отдельного разведывательного батальона и один был тяжело ранен».

По данным издания, погибший имел позывной «Кол».

«На обратном пути подорвались в серой зоне», - цитирует Obozrevatel свой источник, и добавляет, что операция разведки действительно была общей с СБУ.

В соцсетях пишут, что потери понесла группа прикрытия, которая отклонилась от маршрута и оказалась на минном поле.

Официальной информации о спецоперации по задержанию и вывозу с территории «ДНР» Владимира Цемаха до сих пор нет.

Накануне журналистка издания «Настоящее время» Ирина Ромалийская написала в Facebook: «Во время беспрецедентной для Киева операции (с такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина достала Цемах, как минимум, ценой одной жизни».

В то же время во время своего эфира уже на канале «Настоящее время» она уточнила, что эту информацию изданию подтвердили «несколько независимых друг от друга источников».

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.