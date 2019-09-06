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На своем заседании Кабинет Министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя, торгового представителя Украины Тараса Качку.

По одному заместителю получили:

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;

министр финансов - заместитель Геннадий Плис;

министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя может быть у:

министра образования и науки - Петр Коржевский и Егор Стадный;

министра социальной политики - Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Первого заместителя должен получить также вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Им стал Алексей Вискуб.

На заседании также согласовали решение об увольнении семи заместителей министров.

Решение об увольнении согласовали относительно Ольги Крентовской, Натальи Федорович и Николай Шамбира из Министерства социальной политики, Вадима Троянаиз МВД, Александра Терещенко из Министерства по делам ветеранов и Геннадия Плиса из Секретариата Кабмина.
ForUm

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