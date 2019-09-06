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Президент Владимир Зеленский назначил Виталия Туринка председателем Запорожской областной государственной администрации. Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства.

21 августа Кабинет Министров согласовал кандидатуры на должности председателей Винницкой, Запорожской и Ривненской областных государственных администраций.

Туринок в 2003-2011 годах был председателем правления Ривненского домостроительного комбината, с 2012 года – менеджером по вопросам регионального развития этого комбината.

В своей декларации, которую он подавал в статусе «кандидат на должность», указал, что ему принадлежит половина частного строительного предприятия «Интертрейд» и треть компании «Вест-Пром», которая оптом торгует древесиной, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием.  
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