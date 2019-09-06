Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в пятницу не прибыл в Государственное бюро расследований для допроса.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

«Как и ожидалось, сегодня пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины», - написал он в своем Telegram-канале.



Сегодня следователи хотели получить показания Порошенко в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

«Уход от допросов с использованием сомнительных причин – сценарий не очень эффективен как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020», - заявил Труба.

Как сообщал ForUm, пятый президент Украины Петр Порошенко 3 сентября не пришел в назначенное время на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Директор ГБР Роман Труба обещал повторно вызвать его на допрос.