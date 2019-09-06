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Президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оборота оружия в Украине.

Об этом говорится в ответе главы государства на электронную петицию «Навести порядок с оборотом оружия, а порядок – это закон», которая собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

«Принимая во внимание длительное проведение Российской Федерацией военной агрессивной политики в отношении Украины, большое количество оружия, находящееся в незаконному обороте в государстве в связи с проведением боевых действий на востоке страны, считаю, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и публичной безопасности в государстве, может стать надежной основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновения дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни», – отметил он.

«Принимая во внимание определенную Конституцией Украины высшей социальной ценностью – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установление мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия видится преждевременной, а потому не может быть поддержана», – сказано в ответе.


 
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