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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о помиловании не менее 12 россиян. Об этом заявил адвокат россиян, осужденных в Украине, Валентин Рыбин, сообщает РБК-Украина.

По его словам, выдача указов о помиловании - подготовка к началу процедуры обмена.

«Выданы указы о помиловании порядка 12 осужденных россиян, которые уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене. Считаю, что это подготовка к началу процедуры обмена», - сказал адвокат.

При этом он отметил, что один россиянин, находящийся в списке, до сих пор не доставлен в пункт и указа о его помиловании также нет.

«Это Руслан Гаджиев, осужденный на 15 лет заключения. Он был в списке, но в пункт обмена его так и не доставили, указа о его помиловании также нет. Предполагаю, что Украина не хочет его выдавать», - сказал Рыбин.

Напомним, в середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена «35 на 35».

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».  

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, что переговоры по обмену задержанными с Украиной близки к финализации, и этот обмен станет «масштабным».
ForUm

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