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Профильный комитет рекомендует парламенту принять сразу в первом чтении и в целом как закон президентский законопроект об импичменте.

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассматривался президентский законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)» (регистрационный №1012), сообщает УНИАН.

За рекомендацию принять данный законопроект в первом чтении и в целом как закон проголосовали 16 депутатов, трое проголосовали против и двое воздержались.

Народный депутат Украины Роман Лозинский из фракции «Голос» отметил, что вызывает вопрос норма о том, что окончательное решение об импичменте президента считается принятым, если за нее проголосовали не менее трех четвертей, то есть где-то 337 народных депутатов от конституционного состава ВР.

Он отметил, что при всех конституционных процедурах существует норма о двух третьих народных депутатов от конституционного состава, то есть трехстах. Депутаты сделали замечание председателю комитета, что на заседании не было докладчика - первого заместителя председателя ВР Руслана Стефанчука, поэтому некому было задавать вопросы, которые возникли у народных депутатов.

Председатель комитета Андрей Клочко сообщил, что Стефанчук сейчас находится на заседании другого комитета.

Напомним, 29 августа президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичменте). Законопроект определен как неотложный.
ForUm

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