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Бывших народных депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск. Об этом сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что год назад регламентный комитет Верховной Рады заблокировал привлечение политиков к уголовной ответственности.

Бывший председатель Днепропетровской ОГА Александр Вилкул в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Вилкула также заподозрили в изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.  

Как сообщал ForUm, в сентябре 2018 года генеральный прокурор Юрий Луценко вносил в Раду представления на снятие неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности депутатов от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева.

3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность. 

 
ForUm

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