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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков согласен направить в Венецианскую комиссию законопроекты, инициированные президентом Владимиром Зеленским, которые касаются внесения изменений в Конституцию Украины.

Об этом Разумков заявил в программе «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает Укринформ.

«Если мы говорим о Венецианской комиссии, то одно другому не мешает: мы направляем это (законопроекты, - ред.) в Конституционный Суд, но после этого мы тоже готовы направить в комиссию, чтобы она дала свое заключение. Это нормальная практика. Я не вижу в этом проблемы», - отметил спикер, отвечая на вопрос сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирины Геращенко.

Напомним, 3 сентября нардепы отправили ряд законопроектов на рассмотрение в КСУ.

Среди них –  президентский законопроект №1013 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно отмены адвокатской монополии)», № 1017 об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек,  относительно закрепления полномочий Президента Украины создавать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять с должностей директора НАБУ и директора Госбюро расследований)» (№1014).
ForUm

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