Спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий обвинил сотрудников СБУ и ГБР в срыве тестирования сенсорной кнопки в Верховной Раде. По его словам, следователи заблокировали работу компьютерного центра парламента.

В СБУ подтвердили, что совместно с ГБР проводят оперативные и расследовательские мероприятия в Верховной Раде Украины.

ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

Обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы «Рада».

В то же время заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что ГБР проводило в Верховной Раде осмотр после получения информации о намерении руководства Аппарата ВР срочно ввести сенсорную кнопку, что поставило бы под сомнение легитимность всех принятых народными депутатами законов.

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук допустил, что Верховная Рада нового созыва в случае необходимости будет голосовать руками.

Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах.

Экс-министр здравоохранения времен Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом Гладковским более 4,5 млн грн.

Подконтрольный Кремлю суд в аннексированном Крыму освободил из СИЗО крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк.

Президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра замглавы Офиса президента Алексея Гончарука. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Лидеры «Группы семи» (G7) поддержали проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс конференции по результатам саммита G7.

Аннексия Крыма, из-за которой Россию удалили из «Группы восьми», произошла при прежнем президенте США Бараке Обаме, и была его ошибкой, а оккупацию полуострова можно было остановить. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» во французском Биаррице.

Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер советует американскому президенту Дональду Трампу прислушиваться к идее приглашения Украины на следующий саммит «Группы семи».

С 21 июля по 20 августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли восемь украинских военнослужащих, 17 получили ранения различной степени тяжести.