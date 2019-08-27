Представитель президента в парламенте и новоизбранный нардеп от «Слуги народа» Руслан Стефанчук допустил, что Верховная Рада нового созыва в случае необходимости будет голосовать руками. Об этом он сказал под стенами парламента во вторник сообщает 112 Украина.

«Я очень надеюсь, что будет все нормально, и я очень предостерег бы все другие стороны, которые хотят, чтобы нормально не было, потому что даже несмотря на срыв какого-то голосования, мы будем готовы голосовать руками, но мы призваны сюда для того, чтобы обеспечивать волю народа Украины», - заявил Стефанчук.

Он назвал события вокруг внедрения сенсорной кнопки «манипуляциями, которые проводятся на техническом уровне».

«Для нас тоже чрезвычайно непонятны и неприятны все эти манипуляции, которые проводятся сегодня на техническом уровне. Мы их не понимаем, но зная о том, каким образом происходила политическая борьба в нас на протяжении всего периода, у нас тоже возникают какие-то сомнения и подозрения относительно того, насколько мы можем запуститься 29 числа», - сказал Стефанчук.

Напомним, 27 августа спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий обвинил сотрудников СБУ и ГБР в срыве тестирования сенсорной кнопки в Верховной Раде. По его словам, следователи заблокировали работу компьютерного центра парламента.

В СБУ подтвердили, что совместно с ГБР проводят оперативные и расследовательские мероприятия в Верховной Раде Украины.

ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

Обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы «Рада».

В то же время заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.