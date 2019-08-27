Подготовительная депутатская группа утвердила кандидатуры на руководящие должности в парламентских комитетах. Соответствующее решение было принято на заседании группы, сообщает УНИАН.

Так, комитет по вопросам аграрной и земельной политики должен возглавить новоизбранный депутат от «Слуги народа» Николай Сольский, комитет по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносельская («Слуга народа»), комитет по вопросам бюджета - Юрий Аристов («Слуга народа»).

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - Александр Ткаченко («Слуга народа»), комитет по вопросам экологической политики и природопользования - Олег Бондаренко («Слуга народа»), комитет по вопросам экономического развития - Дмитрий Наталуха («Слуга народа»).

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - Андрей Герус («Слуга народа»), комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий («Слуга народа»), комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - Богдан Яременко («Слуга народа»).

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - Иванна Климпуш-Цинцадзе («Европейская солидарность»), комитет по вопросам молодежи и спорта - Андрей Кожемякин («Батькивщина»), комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - Александр Завитневич («Слуга народа»).



Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства - Андрей Клочко («Слуга народа»), комитет по вопросам образования, науки и инноваций - Сергей Бабак («Слуга народа»), комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений - Дмитрий Лубинец (внефракционный).

Комитет по вопросам правовой политики - Ирина Венедиктова («Слуга народа»), комитет по вопросам правоохранительной деятельности - Денис Монастырский («Слуга народа»).

Вместе с тем на должность председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады «Слуга народа» предложит кандидатуру позже.

Комитет по вопросам свободы слова возглавит Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа - За жизнь»), комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова («Слуга народа»), комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - Владимир Крейденко («Слуга народа»).

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Даниил Гетманцев («Слуга народа»), а комитет по вопросам цифровой трансформации - Михаил Крячко («Слуга народа»).

За назначение председателей комитетов новоизбранные народные депутаты должны проголосовать на пленарном заседании Верховной Рады.

Как ранее сообщал ForUm, 29 августа состоится торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и первое пленарное заседание ВР девятого созыва.