Государственное бюро расследований проводило в Верховной Раде осмотр после получения информации о намерении руководства Аппарата ВР срочно ввести сенсорную кнопку, что поставило бы под сомнение легитимность всех принятых народными депутатами законов. Об этом на своем канале в Telegram сообщил директор ГБР Роман Труба.

«23 и 27 августа следователи ГБР совместно с оперативным подразделением СБУ проводили осмотр центра управления системой «Рада». Почему? Мы получили информацию, что руководство Аппарата Верховной Рады Украины собирается срочно вводить сенсорную кнопку как обязательный элемент во время голосования народных депутатов Украины. Хорошая эта инициатива? Конечно, хорошая. Почему же тогда ГБР пришло в центр управления «Рады»? Так как использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов народными депутатами, ведь сейчас ее функционирование не предусмотрено действующим законом «О регламенте Верховной Рады Украины», – отметил он, подчеркнув, что это подчеркивает и Главное юридическое управление ВР в своем заключении.

«Что планировали и уже сделали отдельные руководители Аппарата ВР, нарушили ли они правила эксплуатации использования сенсорно-вычислительной системы - ГБР и устанавливает», – подчеркнул Труба.

«Кстати, мы приходили не с обысками, а осмотром, на который получили разрешение первого заместителя руководителя Аппарата ВР», – подытожил он.

Напомним, 27 августа спикер парламента VIII созыва Андрей Парубий обвинил сотрудников СБУ и ГБР в срыве тестирования сенсорной кнопки в Верховной Раде. По его словам, следователи заблокировали работу компьютерного центра парламента.

В СБУ подтвердили, что совместно с ГБР проводят оперативные и расследовательские мероприятия в Верховной Раде Украины.

ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

В то же время заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.