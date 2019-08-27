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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегом Гладковским более 4,5 млн грн, сообщает пресс-служба НАБУ. 

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что НАБУ и САП начали расследование фактов возможного недекларирования экс-первым заместителем секретаря СНБО на сумму более 4,5 млн грн», – говорится в сообщении

По данным НАБУ, сведения в ЕРДР по данному производству внесены 27 августа.

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования Гладковским 1,3 млн гривен.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции при полной проверке деклараций бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

 

 
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