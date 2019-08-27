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Директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер советует американскому президенту Дональду Трампу прислушиваться к идее приглашения Украины на следующий саммит «Группы семи». Об этом сообщает Радио Свобода.

«Как насчет приглашения Украины на следующей встрече G7? Это динамическая демократия, которая борется за выживание как суверенное государство. Пока вы так настроены, почему вы не скажете президенту (России Владимиру) Путину оставаться дома, пока он не выведет свои войска из Украины», - написал он в Twitter.

 


 

 

Перед началом саммита «Группы семи» во французском Биаррице председатель Европейского совета Дональд Туск посоветовал лидерам G7 вместо того, чтобы приветствовать на следующей встрече представителя России, пригласить в статусе гостя Украину. «Причина, по которой Россия не была приглашена в 2014-м, все еще сохраняется. Более того, есть и свежая причина - недавняя провокация РФ в Азовском море», - сказал Туск 24 августа.

Он напомнил, что год назад в Канаде президент США Дональд Трамп уже предлагал снова пригласить Россию в «Группу семи» (в этом месяце он озвучил похожую мысль - ред.) и заявлял, что не исключает отказа от непризнания аннексии Россией украинского Крыма. «Ни при каких условиях мы не можем согласиться с этой логикой», - отметил председатель Евросовета.

Европейский Союз выступает против какого-либо приглашение России вернуться к переговорам в рамках нынешней «Группы семи» ведущих государств мира без выполнения им определенных условий, заявил главный чиновник ЕС на условиях анонимности, комментируя предложение Трампа о таком возврате.
ForUm

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