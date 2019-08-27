Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента. Об этом он заявил на брифинге, сообщает Украинская правда.

«Для того чтобы вводить эти нормы должны быть предусмотрены в регламенте и разработаны специальные инструкции со ссылкой на нее. То есть это должно быть прописано в регламенте», - заявил он.

Слышинский отметил, что следователи СБУ и ГБР «приходили брать от него объяснения».

«Им необходимо было провести следственные действия и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указания следственных действий... Они подошли, попросили, я на законных основаниях их допустил и написал по этому поводу письменное заявление о том, что я предоставляю согласие, чтобы они зашли и осмотрели все», - рассказал замруководителя аппарата парламента.

По его словам, сегодня ночью в 23:30 было издано распоряжение о проведении в отношении него служебного расследования и отстранения от должности на 2 месяца.

По словам Слишинского, он позвал правоохранителей 22 августа, когда был на допросе в ГБР. Он заявил, что сообщил работникам ГБР о том, что происходят «действия, направленные на совершение преступления».

В то же время Слышинский не сообщил, в связи с чем приходил на допрос в ГБР.

Чиновник добавил, что сначала шла речь о введении кнопки, а не тестировании, как сообщают 27 августа.

Также он отметил, что все претензии по внедрению сенсорной кнопки подробно расписал регламентный комитет относительно законопроекта 1744.

Он рассказал, что сенсорную кнопку установили в 2008 году, а в 2012 году ее присоединили к системе «Рада». Сенсорная кнопка имеет срок гарантии 10 лет, то есть в 2018 году гарантия закончилась.

Напомним, 27 августа председатель ВР 8-го созыва Андрей Парубий заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Правоохранители отметили, что следственные действия связаны с осуществлением об использовании несертифицированной продукции при обслуживании системы «Рада».

ГБР расследует уголовное производство по ст.363 УК (нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем).

Обыски проходили 23 и 27 августа в центре управления системы «Рада».