С 21 июля по 20 августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли восемь украинских военнослужащих, 17 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ на запрос пресс-центра штаба ООС.

В штабе также опровергли информацию волонтерского сообщества Informnapalm о якобы занижении пресс-центром ООС количества обстрелов со стороны незаконных вооруженных группировок «ЛДНР», объясняя расхождения в цифрах различными методиками подсчета.

Как сообщал ForUm, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик назвал перемирие, вступившее в силу 21 июля, самым действенным.