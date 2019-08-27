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Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон в комментарии журналистам во время своего визита в Украину, передает Европейская правда.

«Мы рассчитываем, что у президентов будет возможность поговорить в Варшаве в рамках мероприятий по случаю 70-летия начала Второй мировой войны», - заявил он.

Болтон подчеркнул, что несмотря на отсутствие официального анонса по этому поводу, встреча должна состояться.

«Я оптимистичен относительно встречи в Варшаве. У лидеров уже были две очень теплые беседы с Зеленским, и у них снова будет шанс поговорить, хотя не знаю, какой длительной будет встреча, несмотря на занятость в церемониях», - добавил он.

Сейчас США пытаются заблокировать продажу Китаю украинского завода «Мотор-Сич» и передачу технологий этой компании.

Отвечая на вопрос по этому поводу, советник президента США уточнил, что консультации Украина и США по «китайскому вопросу» не должны повлиять на контакты Трампа и Зеленского.
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