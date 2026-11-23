Президент США Дональд Трамп заявив, що схильний віддати наказ про військові удари по Ірану після Нового року, якщо сторони не дійдуть згоди, назвавши поточні дипломатичні переговори з Тегераном беззмістовними.

Трамп звинуватив іранських переговірників у затягуванні процесу, та продовженні ескалації ворожнечі після виборів у США, повідомляє Fox News.

"Зараз вони поводяться агресивніше, ніж до виборів. Вони постійно базікають, тільки й роблять, що базікають", – сказав Трамп і порівняв іранських чиновників з "танцюристами чечітки".

Ці заяви очільника Білого дому пролунали на тлі того, що США продовжують морську блокаду іранських портів у контексті більш широкого конфлікту в Ормузькій протоці, а також у зв'язку з прогнозом Трампа про те, що обмін ударами між американськими та іранськими силами триватиме.

Трамп кинув Тегерану виклик, закликавши його спробувати протистояти морській блокаді США.

"Сподіваюся, що вони це зроблять – тоді всі вони опиняться на дні моря, як і решта їхнього флоту", – сказав Трамп.

У кількох іранських містах знову спалахнули антиурядові демонстрації. Відповідаючи на запитання про поновлення заворушень у країні, Трамп звернувся з прямим закликом до демонстрантів на місцях: "Продовжуйте протестувати".

Фото: УН.