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Лидеры «Группы семи» (G7) поддержали проведение саммита в нормандском формате в ближайшие недели.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на итоговой пресс конференции по результатам саммита G7, сообщает Укринформ.

Макрон, в частности, обнародовал короткое заявление глав государств и лидеров G7, которое лидеры приняли вместо традиционного коммюнике.

«Украина, Франция и Германия организуют саммит в нормандском формате в течение ближайших недель с целью получения конкретных результатов», - говорится в заявлении.

Президент Франции уточнил, что «нормандский» саммит может состояться в сентябре.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит пройдет в Париже.
ForUm

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