20 листопада у Львові, у Всесвітній день дитини, відбулася друга церемонія вручення національної відзнаки «Родина для кожної дитини. Better Care Awards». Захід за участи першої леді Олени Зеленської та віцепрем'єр-міністерки з гуманітарної політики, міністерки культури Тетяни Бережної став приводом для чергових публічних заяв про захист дитинства, підтримку родин і реформування системи догляду за дітьми.

Цьогоріч нагороди в чотирьох номінаціях отримали 18 людей, громад, організацій і представників бізнесу. Їх відзначили за внесок у створення кращих умов для життя та розвитку дітей.

За словами Олени Зеленської, проведення другої церемонії має започаткувати традицію публічної подяки тим, хто опікується дітьми. Перша леді наголосила, що турбота про дитинство має залишатися безумовною цінністю навіть під час війни.

Окрему відзнаку Тетяна Бережна вручила послу Європейського Союзу в Україні Катаріні Матерновій. Її нагородили за внесок у реформу системи догляду та підтримки дітей.

Сама Бережна також виступила з емоційною промовою, поєднавши особисту роль матері з посадою урядовиці. Вона заявила, що кожна дитина повинна мати людину, до якої можна звернутися по допомогу й підтримку, та запевнила, що уряд разом із громадами змінює систему догляду за дітьми.

Втім, за урочистою риторикою про право на щасливе дитинство залишається питання практичних результатів державної політики. У повідомленні Мінкультури не наведено конкретних показників, які б дозволяли оцінити, наскільки доступнішими стали послуги для дітей, скільки родин отримали необхідну підтримку та як просувається реформування системи догляду. Натомість значну частину комунікації присвячено церемонії нагородження, публічним подякам та заявам посадовиці про важливість турботи.

Того ж дня відбулося друге засідання Національної ради з питань гарантування прав дитини. У ньому взяли участь Олена Зеленська, Тетяна Бережна, представники уряду, Верховної Ради, Євросоюзу та ЮНІСЕФ.

Учасники розглянули виконання Національного плану впровадження Європейської гарантії для дітей. Ця ініціатива передбачає подолання дитячої бідності та забезпечення доступу до освіти, медичної допомоги, послуг догляду, здорового харчування й належних житлових умов.

Олена Зеленська наголосила, що російська війна позбавляє українських дітей безпеки, звичного навчання та можливості бути поруч із рідними, однак не повинна позбавляти їх права на освіту, розвиток і турботу.

Серед питань, які обговорювали на засіданні, були безпека освітнього процесу, доступність дитячих садків, якість шкільного харчування та підтримка сімей.

За підсумками роботи Національної ради повідомили про підготовку законодавчих пропозицій щодо посилення державної підтримки сімейних форм виховання та запровадження цілодобового реагування на загрози життю і здоров'ю дітей. Також затвердили програму навчання для фахівців, які працюють із дітьми та родинами у складних життєвих обставинах, і напрацювали рішення для розширення доступу до медичної допомоги, зокрема завдяки мобільним медичним бригадам.

Бережна, яка є співголовою Національної ради, запропонувала провести стратегічну сесію для визначення пріоритетів роботи на 2027 рік.

Таким чином, серед озвучених результатів переважають підготовлені пропозиції, затверджені програми та напрацьовані рішення. Водночас частина заявлених заходів ще потребує практичного втілення, а запропонована стратегічна сесія свідчить, що визначення подальших пріоритетів залишається справою майбутнього.

Публічна комунікація Бережної демонструє характерну для урядового піару тенденцію: складні соціальні проблеми подають через емоційні промови, урочисті церемонії та декларації про цінності. Проте для родин, які потребують допомоги, важливі не нагороди й красиві слова, а доступні соціальні послуги, медична допомога, безпечні школи та реальна державна підтримка.

Відзнаку Better Care Awards започаткували у 2025 році. Її засновниками стали Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, ЮНІСЕФ, Фундація Олени Зеленської та Центр соціальних змін і поведінкової економіки за підтримки Європейського Союзу.