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Экс-министр здравоохранения времен Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана правоохранителями. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа. «Богатыреву обнаружили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Пограничники задержали ее в аэропорту «Киев» и передали сотрудникам Нацполиции. 

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 миллионов гривен.

С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Минздрава, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобили скорой медицинской помощи и их оборудование - 10 лотов).

Министру здравоохранения сообщили о подозрении в октябре 2014 года. Богатыреву подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Преступление предусмотрено ч.5 ст.191 Уголовного кодекса.

Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет. 

По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание Богатыревой под стражей.

В то же время 14 августа Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру, которая ведет дело Богатыревой, закрыть производство. 

Такое решение было принято якобы потому, что следователь затянул сроки расследования и не рассмотрел доказательства невиновности Богатыревой.
ForUm

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