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Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Председатель профильного Комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс», - написал он.

Парубий поблагодарил народных депутатов, которые проголосовали за принятие соответствующего документа.

Как сообщал ForUm, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. За проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что парламент принял Избирательный кодекс с нарушением регламента, поэтому в Офисе главы государства его тщательно изучат, прежде чем президент решит, будет ли его подписывать.
ForUm

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