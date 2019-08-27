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Президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра замглавы Офиса президента Алексея Гончарука. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники. 

По словам источников, в среду Зеленский и руководство ОПУ будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность. Так воспринимает общество», - объясняет природу собеседований министров один из источников.

Отметим, что Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты в №1 списка партии «Сила людей», которая тогда набрала 0,1% голосов. Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко.

Затем нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

Ранее Зеленский заявил, что кандидатов на должность премьер-министра двое, однако не назвал их фамилии.
ForUm

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