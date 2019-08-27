Аннексия Крыма, из-за которой Россию удалили из «Группы восьми», произошла при прежнем президенте США Бараке Обаме, и была его ошибкой, а оккупацию полуострова можно было остановить.

Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на пресс-конференции по итогам саммита «Группы семи» во французском Биаррице, сообщает Укринформ.

«Еще одна (проблема, - ред.) была в Украине, и это касалось определенной части Украины - эта часть, которую вы очень хорошо знаете (Крым - ред.), была отобрана при президенте Обаме. Не у президента Трампа», - отметил он.

По мнению Трампа, Обама был недоволен таким развитием событий, и именно поэтому удалил Путина с «Большой восьмерки».

Журналистка, которая спрашивала президента США, сказала ему, что Россию удалили из «Группы восьми» именно после аннексии Крыма, а не потому, что «Путин перехитрил Обаму».

«Я знаю, что вы очень любите президента Обаму, но Крым аннексировали при его президентстве. Если бы это произошло в моем правлении, я бы сказал: «Простите, друзья, я допустил ошибку!» Президент Обама помогал Украине, и Крым был аннексирован при его президентстве», - ответил Трамп.

Трамп напомнил, что Крым - это «очень большая и очень важная» территория. Там, по его словам, Россия удерживает свои мощные подводные лодки.

«Но не настолько мощные и большие, как наши», - добавил он.

Аннексия Крыма, по мнению Трампа, была «плохим событием».

«Ее можно было остановить. Можно было остановить. При правильных (действиях, - ред.). Президент Обама не смог ее остановить, и это слишком плохо», - сказал он.

Как сообщалось, 20 августа президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились вернуть Россию в «Большую семерку» уже в следующем году. Правительства Германии и Великобритании выступили с критикой этого решения. Позже, по сообщениям СМИ, Трамп допустил приглашение России на следующий саммит, который состоится в США в 2020 году, как «гостя».

Накануне президент Европейского совета Дональд Туск отметил, что на саммит «Группы семи» в следующем году целесообразно пригласить как гостя украинского лидера. А возобновление участия России – недопустимо.

По информации СМИ, на саммите в Биаррице, лидеры США, Франции и Италии выступили за возвращение России в «Большую семерку», а лидеры Великобритании, Германии, Канады и Японии возражали таких планов.