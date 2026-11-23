Російські окупаційні війська атакували безпілотниками атакували цивільну та залізничну інфраструктуру Житомирщини.

"Протягом минулої доби та цієї ночі внаслідок ворожих атак зафіксовано пошкодження цивільної та залізничної інфраструктури області", - сказав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

У Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку.

Російський безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції,

У Житомирському районі ворог націлився на дитячий садочок.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Пожежі, які виникли внаслідок атак, ліквідували підрозділи ДСНС.

Фото: ДСНС.