Російські окупаційні війська атакували безпілотниками атакували цивільну та залізничну інфраструктуру Житомирщини.
"Протягом минулої доби та цієї ночі внаслідок ворожих атак зафіксовано пошкодження цивільної та залізничної інфраструктури області", - сказав голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
У Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку.
Російський безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції,
У Житомирському районі ворог націлився на дитячий садочок.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Пожежі, які виникли внаслідок атак, ліквідували підрозділи ДСНС.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк