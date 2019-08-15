Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской горгосадминистрации. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Адвокат замглавы МинВОТ Юрия Грымчака Татьяна Матяш утверждает, что 480 000 долларов, которые якобы изъяла у него СБУ, назвав это частью взятки, на самом деле ненастоящие.

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак и его «помощник» путем обмана завладели деньгами в особо крупном размере.

Руководитель Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что на Грымчака следствие вышло случайно, в ходе расследования дела о покушении на народного депутата Татьяну Чорновол 25 декабря 2013 года.

Министерство культуры Украины заявляет о непричастности своих должностных лиц к делу о вымогательстве взятки замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрием Грымчаком.

Подготовительная депутатская группа приняла за основу и в целом создание перечня из 23 комитетов в Верховной Раде IX созыва.

Встреча президентов США и Украины состоится осенью, и кадровые назначения Владимира Зеленского не преграда для этого. Об этом заявил в интервью Европейской правде поверенный в делах США в Украине Вильям Тейлор.

В Службе безопасности Украины скрывали материалы допросов, которые могли расширить количества заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

В свою очередь в СБУ заявили, что не скрывали никаких материалов, которые могли расширить количество заказчиков нападения на Екатерину Гандзюк.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что действующие народные депутаты от «Блока Петра Порошенко» готовят представление в Конституционный суд о признании неконституционными отдельных норм закона о ГБР для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, который подозревается в отмывании 10 млрд гривен через Смартбанк.

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 27 августа бизнесмена Виктора Пинчука для проведения процессуальных действий в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42016000000002148 от 19 августа 2016 г.

Защита председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, заявляет, что еще один подозреваемый, криминальный авторитет Алексей Левин (Москаленко) был задержан в одной из стран Европейского Союза и отпущен после допроса. Об этом сообщил адвокат Мангера Андрей Мурашкин.

Новым главным тренером киевского «Динамо» назначен спортивный директор клуба Алексей Михайличенко.

В Подмосковье утром, 15 августа, совершил аварийную посадку самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии».