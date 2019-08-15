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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда и за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской горгосадминистрации. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

«По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ о вынесении решения в пользу заинтересованного лица, и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов», - написал он в Facebook.

«Граждане Г. и А. задержаны в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины и помещены в ИВС», - добавил Лысенко.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном УПК Украины.

Досудебное расследование в производстве продолжается.

Как сообщал ForUm, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак и его пособник были задержаны за вымогательство взятки в среду, 14 августа.
ForUm

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