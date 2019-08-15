Подготовительная депутатская группа приняла за основу и в целом создание перечня из 23 комитетов в Верховной Раде IX созыва. Соответствующее решение было принято на заседании группы, передает УНИАН.

Перед голосованием координатор первой рабочей подгруппы, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что «подгруппа сконцентрировалась на количестве комитетов и подкорректировала названия комитетов в связи с укрупнением, и большая, но очень позитивная дискуссия была по поводу предметов ведений». «Результатом этой дискуссии является то, что сегодня мы выносим на рассмотрение подготовительной группы, чтобы сегодня мы утвердили количество и названия комитетов. Мы только предлагаем ВР, ВР может внести изменения и дополнения», - отметил он.

Стефанчук озвучил названия комитетов, которые предлагаются Верховной Раде IX созыва:

1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 2. Комитет по бюджету;

3. Комитет по вопросам экономического развития;

4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

5. Комитет по вопросам молодежи и спорта;

6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств, межнациональных отношений;

8. Комитет по вопросам цифровой трансформации;

9. Комитет по вопросам правовой политики;

10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

15. Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования 19. Комитет по вопросам свободы слова;

20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины;

21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом;

23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Также в новой Раде решили не создавать специальную комиссию по приватизации. Во время голосования этого вопроса в целом из 27 участников подготовительной депутатской группы один человек проголосовал против, три воздержались, остальные - поддержали это предложение.

Напомним, ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что его политсила предлагает подготовительной депутатской группе принять решение об уменьшении количества комитетов до 22 в новой Верховной Раде.